Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Gemeinschädliche Sachbeschädigung an Regio-Bahnhof

57537 Wissen, Bahnhofstr. 2, Regio-Bahnhof (ots)

Zwei Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf führten am Do., 04.02.2021, gegen 22:28 Uhr in Wissen, in der Nähe des Regio-Bahnhofes eine Verkehrsüberwachung durch und trauten ihren Augen nicht, als sie einen jungen Mann feststellten, der mit einem Edding die Wand des Bahnhofsgebäudes bekritzelte. Bei Erkennen der Beamten trat der "Künstler" die Flucht an - konnte aber nach kurzer fußläufiger Verfolgung gestellt werden. Bei dem Täter handelte es sich um einen 18-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen. Nach eigenen Angaben "verschönerte" er das karge Bahnhofsgebäude mit Aufschriften wie "Fuck Cops", "57" (steht vermutlich für kreativen Ausdruck) und "ACAB" (steht für: alle Polizisten sind Bastarde). Die künstlerische Verschönerung des Bahnhofsgebäudes bringt dem jungen Mann eine Strafanzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und eine vermutlich saftige Schadensersatzforderung der Stadt Wissen ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell