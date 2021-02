Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Erpel (ots)

Am Morgen des 04.02.2021, 08:15 Uhr, befuhr eine Sattelzuggespann die B 42 und missachtete hierbei aus Richtung Bonn kommend die Beschilderung der Hochwassersperrung. Am Ortseingang Erpel musste der Sattelzug wegen Überflutung der Fahrbahn gewendet werden, wobei der 36-jährige Fahrzeugführer eine Hecke erheblich beschädigte. Nach dem Wendevorgang setzte er seine Fahrt wieder in Richtung Bonn fort. Im Rahmen der Anschlussmaßnahmen konnte er von der Linzer Polizei gestellt werden. Ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell