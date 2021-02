Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

56307 Dernbach (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich im Zeitraum von 08:45 Uhr bis 08:55 Uhr in der Märkerstraße in Dernbach eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seine Zugmaschine mit Sattelauflieger am rechten Straßenrand der Märkerstraße an der Einmündung zur Hochstraße. Der Unfallverursacher touchierte beim Abbiegen in die Hochstraße das Fahrzeugheck des Geschädigten. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers handelt es sich vermutlich um eine Zugmaschine mit einem grünen Auflieger/Anhänger. Der Geschädigte stellte bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug die Beschädigung fest und informierte die Polizei. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

