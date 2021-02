Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kontrollen der Hochwassersperrungen

Rheingemeinden (ots)

Am Mittwoch, den 03.02.2021, führten Beamte der Polizeiinspektion in Linz mit Unterstützungskräften gezielte Kontrollen der Hochwassersperrungen durch. Hierbei ahndeten die Beamten mehr als 20 Verstöße, wobei die Verkehrsteilnehmer zum Teil mit Unverständnis reagierten. Im Gegenzug meldeten sich einige Rheinanlieger, die der Polizei in Linz gezielte Verkehrsteilnehmer meldeten, die die Hochwassersperrungen missachteten. Auch diese Anzeigen werden konsequent verfolgt. Die Polizei kündigt auch für heute weitere Kontrollen an. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Linz nochmals eindringlich daraufhin, die Sperrungen zu beachten.

