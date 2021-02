Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Verkehrsunfallflüchtiger schnell ermittelt

Betzdorf (ots)

Am 03.02.2021, gegen 16:00 Uhr befuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer die Gäulenwaldstraße im Stadtgebiet Betzdorf. Im Verlauf der Fahrt beschädigte er den Pkw Seat eines 18-jährigen Mannes, der sein Fahrzeug am Fahrbahnrand abgestellt hatte. Der Senior flüchtete von der Unfallstelle, konnte jedoch im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme schnell ermittelt werden. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden; dessen Höhe noch nicht beziffert werden konnte. Ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle gemäß § 142 Strafgesetzbuch wurde eingeleitet.

