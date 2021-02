Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Altenkirchen Birnbach -Einbruchsdiebstahl in Gaststätte-

Birnbach (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 03.02.2021, 22.30 Uhr, bis Donnerstag, 04.02.2021, 09.00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zutritt in ein Restaurant in der Kölner Straße in Birnbach. Nachdem mehrere Automaten aufgebrochen wurden, entwendeten die Täter die darin befindlichen Geldkassetten. Daneben wurden auch Teile der Überwachungsanlage gestohlen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die PI Altenkirchen erbittet Hinweise aus der Bevölkerung.

