Polizei Korbach

POL-KB: Willingen: Rückefahrzeug beschädigt, 30.000 Euro Schaden - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, kam es an der Verbindungsstraße in östliche Richtung zwischen Welleringhausen und der Bundesstraße 251, auf Höhe des Naturdenkmals "Rispenseggen Sumpf", zu einer Sachbeschädigung an einer abgestellten Forstmaschine.

Mehrere Reifen der Holzrückemaschine wurden mit einem unbekannten Werkzeug derart beschädigt, dass der Luftdruck komplett entwich und nicht wieder befüllt werden konnte.

Angaben zu einem Täter oder einer Tätergruppe können nicht gemacht werden. Das Tatmotiv ist ebenfalls ungeklärt.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Manuel Luxenburger

Polizeioberkommissar

