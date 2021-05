Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen: Einbrecher scheitern an Terrassentür - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Freitagmorgen, zwischen 2 und 8 Uhr, versuchten unbekannte Täter in Bad Wildungen in der Straße Im Nordtal in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Der oder die Täter hebelten hierzu an der Terrassentür, um diese gewaltsam zu öffnen. Die Tür hielt stand. Es könnte sein, dass die Tatausführung gestört wurde.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Manuel Luxenburger

Polizeioberkommissar

