Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen: Die Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Nach einem Brand in Bad Wildungen am Donnerstagmorgen (15.04.) gegen 03:30 Uhr haben Ermittlungen weitere Hinweise ergeben. Bei dem Feuer auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Straße Zum Roten Berg wurden ein Ladeanhänger und eine angrenzende Scheune beschädigt. Die Brandermittlungen dauern zurzeit noch an. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise insbesondere zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen die in der Brandnacht in unmittelbarer Brandortnähe gesehen wurden. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Manuel Luxenburger

Polizeioberkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell