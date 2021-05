Polizei Korbach

POL-KB: Willingen: Diebe stehlen Baumaterial

Korbach (ots)

Am vergangenen Wochenende verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu dem Baustellengelände der neuen Rettungswache an der Straße Auf dem Wankenfeld in Willingen und entwendeten etwa 50 Montagestützen aus Aluminium.

Unklar ist, wie die Täter den Bauzaun überwinden konnten und wie die Stützen von der Baustelle weggebracht wurden.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Manuel Luxenburger

Polizeioberkommissar

