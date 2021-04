Polizei Korbach

POL-KB: Hatzfeld: Verkehrsunfallflucht mit gestohlenem Transporter

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich im Hatzfelder Ortsteil Reddighausen in der Edertalstraße eine Verkehrsunfallflucht mit Kleintransporter. Der Unfallverursacher verlor vermutlich wegen unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen eine Mauer. Die Person entfernte sich unerlaubterweise von der Unfallstelle. Bei Unfallaufnahme stellte eine Streife der Polizei Frankenberg fest, dass das verunfallte Fahrzeug kurz zuvor aus einem Bäckerei Betrieb in Hatzfeld entwendet wurde. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich vermutlich ein 16-jähriger tatverdächtiger Frankenberger in unbekannter Weise Zutritt zu dem Betrieb verschaffte und das Fahrzeug entwendete. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Manuel Luxenburger

Polizeioberkommissar

