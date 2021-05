Polizei Korbach

POL-KB: Korbach: Fahrraddieb hat es auf Mountainbike abgesehen

Korbach (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr kam es an einem Nebeneingang eines Geschäfts in der Straße An der Kuhbach in Korbach zu einem Diebstahl von Mountainbike. Der Geschädigte stellte das Fahrrad neben dem Eingang ab und sicherte es mit einem Spiralschloss. Diese Sicherung hinderte den unbekannten Täter nicht daran, das Fahrrad samt Schloss zu entwenden. Bei dem Mountainbike handelt es sich um ein grau-grünes Rad der Marke Giant.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Manuel Luxenburger

Polizeioberkommissar

