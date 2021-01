Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei erkennt Dieb auf Überwachungskamera wieder/ Weitere Ermittlungsverfahren eingeleitet

Bielefeld (ots)

Am Montagmittag (11. Januar) erkannte ein Beamter des Bundespolizeireviers Bielefeld den Täter eines in der letzten Woche begangenen Diebstahls auf den Live-Bildern der Überwachungskameras des Hauptbahnhofes Bielefeld wieder. Einsatzkräfte stellten daraufhin den bis dato unbekannten Mann vor dem Hauptbahnhof Bielefeld. Dem 28-jährige Algerier wird vorgeworfen, am 04.Januar im Hauptbahnhof Bielefeld einem Reisenden den Rucksack gestohlen zu haben. Hierzu hatte er sich hinter den Reisenden gesetzt, diesen beobachtet und kurze Zeit später einen Moment der Unachtsamkeit für den Diebstahl ausgenutzt. Die Tat wurde durch die Videoüberwachung aufgezeichnet. Die daraus gesicherten Bilder führten nun zur Identifizierung des Täters. Im Rahmen der gestrigen polizeilichen Maßnahmen auf der Wache wurde zudem festgestellt, dass sich der Algerier ohne Reisepass im Bundesgebiet aufhält und im Besitz einer geringen Menge Betäubungsmittel war. Die Bundespolizei leitete zu dem bereits laufenden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls weitere Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. In diesem Zusammenhang wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro erhoben. Nach Rücksprache mit der zuständigen Ausländerbehörde wurde der Mann aus der Wache entlassen.

