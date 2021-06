Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brennt Container

Ennepetal (ots)

Am Sonntag,den 13.06.2021,wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Containerbrand in die Vilvoorder Straße gerufen. Die Einsatzkräfte rückten um 00:36 Uhr mit einem Löschfahrzeug aus und löschten den Kleinbrand mit einem C - Rohr. Der Einsatz endete für die eingesetzen Kräfte um 01:22 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell