Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Automaten beschädigt

Ahaus (ots)

Einen Zigarettenautomaten und einen Zaun hat ein Unbekannter in Ahaus in Mitleidenschaft gezogen. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Donnerstag, 01.04., 15.00 Uhr, und Samstag, 03.04., 12.30 Uhr, an der von-Braun-Straße. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.300 Euro. Die Spurenlage deutet darauf hin, dass der Verursacher einen Lkw gefahren haben könnte. Er entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

