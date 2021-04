Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Parkendes Auto attackiert

Stadtlohn (ots)

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte am Sonntag in Stadtlohn einen parkenden Wagen. Der Halter des Fahrzeugs bemerkte gegen 20.20 Uhr, dass sich die Täter an seinem Auto zu schaffen machten. Das Auto hatte am Kalterweg gestanden. Als der Mann daraufhin das Haus verließ, seien die Unbekannten geflüchtet. Seinen Angaben zufolge habe es sich um vier Jugendliche gehandelt, die etwa 14 bis 16 Jahre alt und zwischen 1,65 Meter und 1,75 Meter groß gewesen seien. Drei Beteiligte hätten kurze braune Haare gehabt, der vierte blonde Locken. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

