Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Verbrauchermarkt

Ahaus (ots)

Einbrecher wollten in der Nacht zum Dienstag in einen Ahauser Verbrauchermarkt eindringen. Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang zum Netto-Markt an der Bahnhofstraße verschafft: Um hineinzukommen, brachen sie die Eingangstüren auf. Dabei lösten die Unbekannten einen Alarm aus - ob sie aus dem Geschäft etwas gestohlen haben, ist noch unbekannt. Das Geschehen spielte sich gegen 01.45 Uhr ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

