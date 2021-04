Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Mehrere Sachbeschädigungen

Gescher (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurden in Gescher an acht Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt. Die Tatorte befinden sich auf dem Rottkamp, der Fabrikstraße, der Von-Galen-Straße und der Straße Auf der Twente.

An der Straße Zur Alten Vogelstange wurde eine Anwohnerin zwischen 05.15 Uhr und 05.30 Uhr durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen und sah daraufhin zwei junge Männer, von denen einer einen Lamellenzaun beschädigte.

Als einer der beiden Täter die Zeugin bemerkte, winkte er ihr zu und flüchtete dann mit seinem Mittäter.

Täterbeschreibung: Beide ca. 16 - 18 Jahre alt. Einer war komplett schwarz gekleidet, der zweite trug ein auf auffälliges Oberteil (Sweat-Jacke / Hoodie) in den Farben schwarz, rot und blau/weiß.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell