Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Ergänzung zum Einbruchsversuch auf der Richterstraße

Bocholt (ots)

Dem vermutlich selben Täter war es gelungen, in das Nachbarhaus auf der Richterstraße einzubrechen. Hier kam es dann zu mehreren vergeblichen Versuchen, in Kellerräume einzudringen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell