Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw in Eime

Hildesheim (ots)

(kli) In der Nacht vom 02.04.2021 auf den 03.04.2021 kam es in 31036 Eime in der Bantelner Straße zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Pkw Opel, welcher am Straßenrand geparkt wurde. Die Heckklappe des Pkw wurde durch ein bislang unbekanntes Tatwerkzeug so beschädigt, dass ein ca. 10 cm langer Kratzer entstand. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068 93030 zu melden.

