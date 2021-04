Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auto zerkratzt

Borken (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro haben unbekannte Täter in Borken an einem parkenden Fahrzeug angerichtet. Sie zerkratzten auf der Fahrerseite einen Wagen, der an der Straße "An der Femeiche" gestanden hatte. Zu der Tat kam es zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Montag, 19.20 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

