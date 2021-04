Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbrecher scheitern

Ahaus (ots)

In Büroräume eindringen wollten Unbekannte am Osterwochenende in Ahaus. Die Täter versuchten vergeblich, ein Fenster eines Gebäudes an der Wessumer Straße aufzuhebeln. Dabei lösten die Einbrecher eine Alarmanlage aus. Zu der Tat kam es am Ostersonntag gegen 16.00 Uhr. Die Kripo in Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell