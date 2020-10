POL-AC: Bekanntgabe der Aachener Polizei und des Vereins "Menschen helfen Menschen": Das Adventskonzert findet 2020 nicht statt

Polizei Aachen

Eigentlich feiert die Aachener Polizei in diesem Jahr mit ihrem Adventskonzert ein Jubiläum: Das Benefizkonzert zu Gunsten des Vereins "Menschen helfen Menschen", das traditionell am 1. Advent stattfindet, jährt sich in diesem Jahr zum zehnten Mal, aber eben nur eigentlich.

Lange haben wir nach Möglichkeiten und Ideen gesucht, das beliebte Adventskonzert durchführen zu können. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen haben wir uns jedoch schweren Herzen dazu entschieden, das Konzert abzusagen. Corona- bedingte Vorgaben, aber vor allem der gesundheitliche Schutz der Konzertbesucherinnen und -besucher lassen eine Durchführung leider nicht zu.

Als kleines "Trostpflaster" möchten wir Sie an den vier Adventssonntagen mit einem digitalen musikalischen Zeichen der Verbundenheit überraschen und würden uns freuen, wenn Sie uns in der Adventszeit auf unserer Internet- oder Facebook- Seite besuchen würden.

Verbunden mit der Absage des diesjährigen Adventskonzertes fallen auch die zahlreichen Spenden für die Aktion "Menschen helfen Menschen" weg. Lassen Sie uns dennoch auch in diesem Jahr an die in Not geratenen Menschen denken und sie mit einer Spende unterstützen.

Spendenkonto: Menschen helfen Menschen e.V., Sparkasse Aachen, IBAN DE17390500000000776666.

Kommen Sie gesund durch diese Zeit und wir freuen uns, Sie auch in Zukunft wieder begrüßen zu dürfen.

