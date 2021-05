Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Auto kippt auf die Seite - Fahrer bleibt unverletzt

Freiburg (ots)

Unverletzt hat ein junger Autofahrer einen Verkehrsunfall am Dienstagmittag, 25.05.2021, auf der K 6541 zwischen Murg und Harpolingen überstanden. Gegen 14:15 Uhr war der 20-jährige nach links von der Straße geraten. Sein Auto fuhr eine kleine Böschung hinunter, kippte auf die Seite und kam so zum Liegen. Der Autofahrer, der alleine im Fahrzeug war, wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb er unverletzt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 7500 Euro.

