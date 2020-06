Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Bei Diebstahl gestellt

Gaggenau (ots)

Zwei aufmerksame Zeugen beobachteten am Montagvormittag, wie ein 49-Jähriger einen USB-Stick und ein Parfüm einsteckte und sich, ohne an der Kasse des Drogeriemarktes zu bezahlen, aus dem Staub machen wollte. Da der mutmaßliche Ladendieb gegen 11 Uhr in der Hauptstraße gestoppt werden konnte, entdeckten hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Gaggenau in seinem Besitz auch zwei fremde EC-Karten. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Diebstahls und des Verdachts der Unterschlagung. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell