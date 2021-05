Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: +++Bonndorf: Brand in Lebensmittelbetrieb - starke Rauchentwicklung - L 171 gesperrt +++

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 26.05.2021, gegen 10:25 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Lebensmittelbetrieb in Bonndorf. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Aufgrund starker Rauchentwicklung ist der Bereich weiträumig abgesperrt. Betroffen davon ist auch der Verkehr auf der L 171. Nach derzeitigem Kenntnisstand konnten alle Personen das betroffene Betriebsgebäude rechtzeitig verlassen. Er wird nachberichtet.

