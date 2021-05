Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mehrfach auffälliger Störer kommt in Polizeigewahrsam - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Gleich mehrfach hatte es die Lörracher Polizei am Sonntag, 23.05.2021, mit einem 67-jährigen Mann zu tun. Zunächst hielt er sich unberechtigt in einer Gaststätte in der Tumringer Straße auf, wo er sich entkleidete, um seine Kleidung zu trocknen. Er steht weiterhin im Verdacht dort Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet zu haben. Nachdem er die Gaststätte in Begleitung der Polizei zunächst friedlich verlassen hatte, kam es kurze Zeit später zu vermehrten Anrufen von Passanten, da der Mann nun, erneut kaum bekleidet, auf der Fahrbahn der Palmstraße lag und den Verkehr dort blockierte. Er wurde wiederum durch die Polizei aufgesucht und von der Fahrbahn verwiesen. Dem kam er zunächst auch nach. Doch bereits wenige Minuten später meldeten Passanten im Bereich des Bahnhofsvorplatzes, dass die selbe Person nun dort für Ärger sorge und die Polizei benötigt werde. Durch die Beamten konnte vor Ort festgestellt werden, dass der Mann in der Zwischenzeit scheinbar weitere Gegenstände von einer nahegelegenen Baustelle sowie einen Tretroller entwendet hatte. Um weitere Störungen zu verhindern, wurde der Mann in polizeilichen Gewahrsam genommen. Hiergegen leistete er leichten Widerstand und bedrohte einen Polizeibeamten. Gegen den offenbar psychisch auffälligen Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Er wurde durch einen hinzugerufenen Arzt in eine Fachklinik eingewiesen.

Die Polizei bittet etwaige Zeugen der Vorfälle sowie mögliche weitere Geschädigte von Diebstählen sich beim Polizeirevier Lörrach unter der Rufnummer 07621/1760 zu melden.

