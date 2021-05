Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Sachbeschädigung an Wohnmobil - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum von Mittwoch, 19.05.2021, bis Samstag, 22.05.2021, wurde in Maulburg, in der Hauptstraße, ein geparktes Wohnmobil von einem Unbekannten beschädigt. Das Wohnmobil stand in der Nähe eines Möbelhauses. Ein Unbekannter hat mit einem unbekannten Gegenstand das Blech im hinteren Bereich zweimal punktuell eingedrückt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 66698-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

