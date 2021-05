Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: tagsüber hochwertiges Pedelec gestohlen

Freiburg (ots)

Vor einem großen Einkaufszentrum in Friedlingen wurde am Freitag, 21.05.2021, zwischen 09.45 Uhr und 10.15 Uhr ein, dort an den Fahrradabstellplätzen, verschlossenes Pedelec, Marke KTM, Modell Macina Team, Farbe Schwarz, von einem Unbekannten gestohlen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.400 Euro.

