Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 20.05.2021, gegen 15.00 Uhr, kam es auf der Landstraße 137 in Höhe von Istein zu einer Unfallflucht. Ein Lkw-Fahrer befuhr die Landstraße 137 in nördliche Richtung. Auf Höhe der Ortschaft Istein kam ihm ein weiterer Lkw entgegen, welcher wohl nicht weit genug rechts fuhr. Infolgedessen kam es zu einem Streifvorgang der Seitenspiegel der LKWs. Der in nördliche Richtung fahrende Lkw hielt sofort an. Der andere Lkw fuhr einfach weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Von dem flüchtenden Lkw ist nur bekannt, dass es sich um einen Sattelauflieger mit blauer Zugmaschine handeln soll. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

