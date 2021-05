Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Bereits am Mittwoch, 19.05.2021, gegen 17:30/17:40 Uhr, passierte in WT-Waldshut auf der Brückenstraße ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Wie angezeigt wurde, kam es dort zur Kollision zwischen einem VW und einem Honda. Eine 81-jährige VW-Fahrerin war von der Brückenauffahrt nach rechts in Richtung Gurtweil eingebogen und dann mit dem 22 Jahre alten Honda-Fahrer zusammengestoßen, der aus der gegenüberliegenden Einmündung in die Brückenstraße eingefahren war. Der dadurch entstandene Sachschaden liegt bei rund 2500 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet Zeugen, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell