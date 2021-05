Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Ölfilm auf der Wutach - mutmaßlich durch ausgelaufenes Benzin eines Pocket-Bikes verursacht - Polizei bittet um Hinweise!

Ein Ölfilm auf der Wutach wurde am Sonntagabend, 23.05.2021, in Unterlauchringen gemeldet. Bei der Lauffenmühle war dieser gegen 19:00 Uhr einem Passanten aufgefallen. Vor Ort war neben der Verunreinigung im Wasser auch Benzin- bzw. Ölgeruch im Uferbereich wahrnehmbar. Unter einer kleinen Betonbrücke konnte ein Pocket-Bike aufgefunden werden. Nach Spurenlage dürfte aus diesem Benzin ausgelaufen und in die Wutach gelangt sein. Die kleine Enduro-Maschine wurde beschlagnahmt. Die Feuerwehr bekämpfte die Verunreinigung mit einem biologischen Bindemittel. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet um sachdienliche Hinweise! Ein Lichtbild des sichergestellten Pocket-Bikes ist beigefügt.

