POL-FR: Breisach - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht-

Freiburg (ots)

Breisach-Niederrimsingen - In der Zeit von Freitag 21.05.2021, 00:00 Uhr und Samstag, 22.05.2021, 09:00 Uhr, fuhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen die Seitenwand einer Hütte am Attilafelsen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der Unfallspuren dürfte das Unfallfahrzeug ein Pkw sein. Der Sachschaden an der Hütte beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

