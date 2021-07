Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch im Stadion an der Heidewaldstraße - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Der Multiplexneubau des Stadions an der Heidewaldstraße war für bislang unbekannte Täter in der Donnerstagnacht (21.07., 22.30 Uhr - 22.07., 07.50 Uhr) Ziel eines Einbruchs. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge versuchten sich die Einbrecher vergeblich Zutritt zu dem Neubau zu verschaffen. Durch hebeln an zwei Zugangstüren sollte der gewaltsame Zutritt erfolgen. Bei der Begehung des weiteren Areals entdeckten die eingesetzten Beamten im Bereich der Sanitär- und Umkleideräumlichkeiten ein geöffnetes Fenster. Hier durchsuchten die Täter die Räume augenscheinlich nach Wertgegenständen, gestohlen wurde nach derzeitigem Stand nichts. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell