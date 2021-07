Polizei Gütersloh

POL-GT: Fußgängerin erliegt ihren Unfallverletzungen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock - (AG)- Am heutigen Donnerstagmorgen (22.07.), gegen 09:15 Uhr, ereignete sich auf der Holter Straße in Höhe des dortigen Bahnübergangs ein schwerer Verkehrsunfall (s. Pressebericht von 13:50 Uhr), bei dem eine 82-jährige Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock schwer verletzt wurde. Die 82-jährige verstarb trotz intensivster Behandlung in den Abendstunden in einem Bielefelder Krankenhaus.

