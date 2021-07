Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Verkehrskontrolle der Polizei Gütersloh und dem Hauptzollamt Bielefeld

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - Am Donnerstag (22.07., 08.00 - 13.00 Uhr) führte der Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh zusammen mit den Kontrolleinheiten Verkehrswege und Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Bielefeld an der Lippstädter Straße im Langenberger Ortsteil Benteler Schwerlastkontrollen durch. Die Beamten konzentrierten sich bei den Kontrollen insbesondere auf die Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten im gewerblichen Güter- und Personenverkehr, auf den technischen Zustand der Lkw, sowie auf mögliche illegale Beschäftigungen und Schwarzarbeit. Im Zeitraum der Schwerpunktkontrollen konnten 25 Fahrzeuge und deren Fahrzeugführer überprüft werden. Die Zahl der festgestellten Verstöße war hierbei abermals hoch. Neun ordnungsrechtliche Verfahren wurden aufgrund von Verstößen gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Lenk- und Ruhezeiten), der Feststellung von Überladungen sowie technischer Mängel eingeleitet. Weitere sieben Verstöße konnten vor Ort nach dem Fahrpersonalgesetz mit einem Verwarnungsgeld geahndet werden. Zudem wurde zwei weiteren Lkw-Fahrern die Weiterfahrt bis zur Beseitigung der festgestellten Mängel untersagt. Des Weiteren wurde ein Kontrollfahrzeug des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) zur Unterstützung der Verfolgung eines Kabotage Verstoßes hinzugezogen. Dabei handelt es sich um Güterbeförderungen die in Deutschland ausschließlich den im europäischen Wirtschaftsraum ansässigen Frachtführern mit einer EU-Lizenz erlaubt sind. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und er konnte seine Fahrt erst nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro fortsetzen. Bei der Überprüfung eines 28-jährigen Lkw-Fahrers der augenscheinlich zur Metallschrottsammlung unterwegs war, stellten die Beamten ein Fahndungsersuchen einer österreichischen Justizbehörde zur Aufenthaltsermittlung fest. In der Folge musste die ladungsfähige Anschrift des in Anröchte wohnhaften Mannes verifiziert werden. Auch zukünftig wird die Polizei Gütersloh mit den Kooperationsbehörden weitere Kontrollaktionen im Sinne der Verkehrssicherheit und der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen im Güterverkehrswesen durchführen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell