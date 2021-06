Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Zu schwer und ohne Versicherungsschutz

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 10.06.2021, war ein Lieferwagenfahrer in Wehr ohne Versicherungsschutz und deutlich überladen unterwegs. Kurz vor 08:00 Uhr war der Lieferwagen einem anderen Verkehrsteilnehmer aufgefallen, da er auffällig fuhr. Der Lieferwagen konnte in Wehr kontrolliert werden. Am Steuer saß ein 58 Jahre alter Mann. Es stellte sich heraus, dass für den Lieferwagen kein Versicherungsschutz bestand. Außerdem war er zu schwer mit Steinen beladen. Statt des zulässigen Gesamtgewichts von 2,8 Tonnen wog das Fahrzeug gute 4,3 Tonnen. Gegen den Fahrer und die Halterin wurden Ermittlungen eingeleitet.

