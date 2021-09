Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkrs. Konstanz) Alkoholisierte Autofahrerin streift offene Autotür (22.09.2021)

Engen (ots)

Keine Verletzten, aber Sachschaden in Höhe von über 5.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 16.45 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein 38-jähriger Autofahrer hatte seinen Toyota in der Straße ordnungsgemäß abgestellt und beugte sich in die geöffnete hintere linke Fahrzeugtüre, um seine Kinder auf der Rückbank anzuschnallen. In diesem Moment streifte eine 38-jährige Mercedes-Fahrerin bei der Vorbeifahrt die offene Autotür des Toyotas. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch bei der Autofahrerin fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Nachdem dieser einen Wert von über 2,8 Promille ergab, veranlassten die Beamten eine ärztliche Blutentnahme in einem Krankenhaus, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.

