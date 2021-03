Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tiertransporter kommt von der Fahrbahn ab - Rinder leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Grasleben, 244

08.03.2021, 11.55 Uhr

Am Montagmittag kam ein 26-jähriger Fahrer eines Tiertransporters aus bisher unbekannten Umständen auf der B 244 zwischen Grasleben und Querenhorst von der Fahrbahn ab. Der mit 15 Jungrindern beladene Anhänger kippte um und einige Tiere wurden dabei vermutlich leicht verletzt. Der 26-Jährige blieb unverletzt und an dem Fahrzeug entstand ein Schaden in bisher nicht bekannter Höhe. Der aus dem Landkreis Hannover stammende LKW-Fahrer befuhr die B 244 in Richtung Querenhorst, als er im Bereich der Einmündung Richtung Heidwinkel nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Anhänger kippte nach ca. 150 m auf die Seite und blieb quer zur Fahrtrichtung liegen. Die auf dem Anhänger befindlichen Rinder wurden zunächst grob auf Verletzungen in Augenschein genommen und schließlich durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Grasleben und Querenhorst befreit. Im weiteren Verlauf wurden die Tiere durch zwei Tierärztinnen untersucht und auf einen anderen Transporter umgeladen. Die Unfallstelle war für die Dauer der Aufnahme und der Rettungs- und Bergungsarbeite voll gesperrt.

