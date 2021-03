Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Blumengeschäft - Täter gehen leer aus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Detmerode, Detmeroder Markt 06.03.2021, 14.00 Uhr - 07.03.2021, 08.45 Uhr

Zu einem Einbruch in ein Blumengeschäft am Detmeroder Markt kam es am vergangenen Wochenende. Dabei richteten die Täter einen Schaden von mindestens 600 Euro an. Eine Angestellte hatte den Einbruch bemerkt und umgehend die Polizei alarmiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand öffneten Unbekannte zwischen Samstagnachmittag 14.00 Uhr und Sonntagmorgen 08.45 Uhr mit brachialer Gewalt die Eingangstür des Blumengeschäftes und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier müssen sie feststellen, dass sich kein Geld in der Ladenkasse befindet und sie verlassen wieder den Ort des Geschehens. Die Polizei hat den Einbruch aufgenommen und hofft darauf, dass Passanten oder Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

