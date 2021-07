Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrer bei Unfall leicht verletzt

Gronau (ots)

Unfallort war der Parkplatz vor dem sogenannten "Elefanten", einem Wohnhaus an der Zollstraße. Dort war es am Dienstag, gegen 19.40 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem 36 Jahre alten Autofahrer aus Losser/NL und einem 76 Jahre alten Pedelecfahrer aus Gronau gekommen. Der Autofahrer wollte von dem Parkplatz nach links auf die Zollstraße fahren und übersah den von rechts kommenden Pedelecfahrer, der die Zollstraße in Richtung LAGA-Gelände befahren hatte. Dieser stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Im Bereich der Unfallstelle ist die Zollstraße ein verkehrsberuhigter Bereich, in dem auch für Pedelecfahrer die Schrittgeschwindigkeit gilt.

