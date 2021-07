Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Tür zu Wohnhaus hält stand

Velen (ots)

Einbrecher wollten am Wochenende in ein Wohnhaus in Velen eindringen. Das kriminelle Vorhaben scheiterte jedoch: Es gelang den Tätern nicht, eine rückwärtig gelegene Tür aufzuhebeln. Abgespielt hat sich die Tat zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Montag, 12.00 Uhr, auf einem Grundstück an der Straße "Am Tiergarten". Die Kripo in Borken bittet um Hinweise unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell