Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

53937 Schleiden (ots)

Am 29.05. um 12.20 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann aus Weilerswist mit seinem Motorrad die B258 aus Richtung Kall in Richtung Schleiden. Auf der Gefällstrecke, dem sogenannten Ruppenberg, geriet das Motorrad in einem Kurvenbereich vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 56-jährigen Mannes aus Schleiden. Der Motorradfahrer stürzte und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen schwer verletzt dem Kreiskrankenhaus Mechernich zugeführt. Der Pkw-Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Strecke bis 13.30 Uhr gesperrt.

