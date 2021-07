Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Pedelecdiebstahl blieb nicht unbemerkt

Zeugen halten Tatverdächtige fest

Reken (ots)

Schnell aufklären ließ sich am Dienstag in Bahnhof Reken der Diebstahl eines Pedelecs: Zeugen konnten einen Jugendlichen festhalten, der als tatverdächtig gilt. Das Zweirad hatte auf einem Firmengrundstück an der Weskerhok gestanden, als es gegen 14.00 Uhr zu der Tat kam: Zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche waren dort auf einem Elektrofahrrad vorbeigefahren - wie die Ermittlungen ergaben, war auch dieses gestohlen. Der 17-Jährige hatte auf dem Gepäckträger gesessen, war abgesprungen und hatte das Rad an sich genommen. Auf dem Rückweg kamen die Jugendlichen erneut an der Firma vorbei. Zeugen erkannten sie wieder und hielten daraufhin zunächst beide fest; der 16-Jährige konnte sich jedoch losreißen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten das zweite mutmaßlich gestohlene Pedelec sicher; das andere erhielt der Geschädigte noch an Ort und Stelle zurück. Die weiteren Ermittlungen führten schließlich zu dem flüchtigen Jugendlichen. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein.

