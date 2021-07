Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Baustelle nun stromlos

Stadtlohn (ots)

Auf einen Baustromverteilerkasten hatten es Unbekannte in Stadtlohn abgesehen. Die Bauarbeiten auf dem Neubaugrundstück am Espenweg sollten in Kürze beginnen, so stellte eine Firma den gelben Kasten am Donnerstag vergangener Woche auf. Am Montag um 11.00 Uhr wurde der Diebstahl festgestellt. Weggetragen haben werden die Täter den Verteiler nicht, mutmaßlich benutzten sie einen Anhänger oder Transporter. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

