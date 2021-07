Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Autolack zerkratzt

Gronau (ots)

Circa 2.000 Euro Schaden hat ein Unbekannter an einem Auto in Epe angerichtet. Ein Kratzer "ziert" nun die gesamte Fahrerseite des schwarzen VW, nachdem die Täter zwischen Sonntag, 12.30 Uhr, und Montag 09.00 Uhr, ihr Werkzeug angesetzt hatten. Gestanden hat der Golf auf einem Hotelparkplatz an der Gronauer Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

