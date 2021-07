Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - "Geisterradler" fährt gegen Auto

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 82-Jähriger am Montagnachmittag in Alstätte erlitten. Der Ahauser war gegen 15.10 Uhr mit seinem Pedelec linksseitig auf einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Schwiepinghook unterwegs. Ein entgegenkommender 48-jähriger Autofahrer bemerkte den "Geisterradler". Der Gronauer hielt seinen Wagen an und hupte, um den Herannahenden auf sich aufmerksam zu machen. Ohne Erfolg. Der Radfahrer fuhr gegen den Wagen des Wartenden, in Folge dessen er stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand insgesamt rund 1.200 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell