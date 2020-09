Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrerin flüchtet nach Unfall

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen gegen 08:10 Uhr stießen zwei Fahrradfahrerinnen am Rathausplatz zusammen. Eine 45-jährige Fahrradfahrerin kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Die andere Radfahrerin flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte oder den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 50 Euro zu kümmern. Über die flüchtige Radfahrerin ist lediglich bekannt, dass sie ca. 170cm groß ist und langes blondes Haar hat.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zur flüchtigen Radfahrerin geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

