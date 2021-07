Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer stürzt im Kreisverkehr

Vreden (ots)

Mutmaßlich kam es zu keiner Berührung zwischen einem Wagen einer 60-Jährigen und einer 56-jährigen Radfahrerin, gestürzt ist diese trotzdem. Zu dem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Gutenbergstraße/Ottensteiner Straße/Breslauer Straße in Vreden kam es gegen 11.10 Uhr am Dienstagmorgen. Unklar ist die Sturzursache. Klar ist jedoch, dass sich die Vredenerinnen im Kreisverkehr gefährlich nahe gekommen sind. Die Autofahrerin war von der Breslauer Straße in den Kreisverkehr eingefahren, die Radfahrerin bereits im Kreisverkehr unterwegs. Der Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

