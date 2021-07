Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auto rollt gegen Frau

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 76-Jährige auf einem Parkplatz in Ahaus am Montagnachmittag. Die Schöppingerin stand neben einem Wagen, als ein Auto einer 55-Jährigen gegen sie rollte. Auf dem leicht abschüssigen Gelände an der Von-Braun-Straße hatte die Gronauerin ersten Erkenntnissen zufolge ihren Wagen mit Automatikgetriebe nicht gegen Wegrollen gesichert und war im Begriff auszusteigen. Ein weiteres Fahrzeug wurde zudem beschädigt. Auf rund 1.500 Euro wird der Schaden insgesamt geschätzt.

